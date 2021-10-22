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10:09 22.10.2021

Кличко сообщил, что на встрече с Зеленским обсудили "решение проблем Киева в условиях нынешних вызовов"

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Кличко сообщил, что на встрече с Зеленским обсудили "решение проблем Киева в условиях нынешних вызовов"

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что имел деловую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой они обсудили решение проблем столицы.

"Друзья! Почитал заголовки в СМИ о своей встрече с президентом. Громко, ярко, но не все - правда. Немало тезисов и деталей приписали со слов неких "источников". Я понимаю, что сегодня есть силы, и в моем окружении, и в окружении Владимира Зеленского, которым не нужен конструктивный диалог и которым требуется политическое противостояние между президентом и мэром столицы", - написал Кличко в Facebook в пятницу.

Мэр столицы также подчеркнул, что встреча с президентом была деловой и "говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов".

"А их у нас много. И нам нужно эффективное взаимодействие - исключительно в пользу Киева и Украины. Это я говорю, как мэр столицы и как председатель Ассоциации городов Украины", - отметил Кличко.

Ранее в СМИ сообщили, что 19 октября в 17:00 мэр Кличко был на Банковой. По данным издания Zn.ua, встречу с президентом инициировал сам Кличко.

Теги: #кличко #зеленский #встреча
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