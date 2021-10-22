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08:33 22.10.2021

С пятницы в Украине заработало 17 новых камер автофиксации нарушений ПДД

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С пятницы в Украине заработало 17 новых камер автофиксации нарушений ПДД

С пятницы, 22 октября еще 17 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработало на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице Facebook.

В частности, во Львове расположено 2 прибора контроля "Каскад": на ул. Стрыйской, 35 в направлении ул. Ивана Чмолы ,ул. Сыхивской, 16-А в направлении ул. Зеленой.

В Виннице установлено 4 прибора: на ул. Келецкой, 30 в направлении ул. Пирогова, ул. Киевской, 65 в направлении ул. Сергея Зулинского, ул. Киевской, 126 в направлении ул. Гонты, просп. Юности, 46 в направлении ул. Келецкой.

В Харькове один прибор установлен на ул. Героев Труда, 2/48 в направлении ул. Колпака.

В Донецкой области заработал один прибор на 676 км + 102 автодороги Н-08 в направлении с. Кальчиновка.

В Харьковской области установлено 9 приборов контроля "Каскад": на автодорогах М-03, М-18 и Р-46.

Билошицкий отметил, что  теперь на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации.

Теги: #пдд #нарушения #камеры
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