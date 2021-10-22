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07:31 22.10.2021

КНДР примет участие в конференции ООН по климату, сообщают в Южной Корее

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КНДР примет участие в конференции ООН по климату, сообщают в Южной Корее

Делегация Северной Кореи примет участие в конференции ООН по климату COP26 в Глазго (Шотландия), сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя МИД Республики Корея.

"Насколько я знаю, северокорейская дипмиссия в Великобритании направляет делегацию", - заявил агентству представитель министерства иностранных дел.

Согласно недавнему докладу разведки США, Северная Корея была включена в список 11 стран, наиболее уязвимых к изменению климата из-за своей неспособности адаптироваться к таким изменениям.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 состоится с 31 октября по 12 ноября этого года в столице Шотландии - Глазго. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.

Теги: #климат #кндр #южкорея #конференция
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