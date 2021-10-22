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07:13 22.10.2021

Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

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Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала следующего года.

"Мое предположение, что вы увидите, как цены на газ снижаются по мере того, как мы войдем в следующий 2022 год. Я не вижу ничего, что могло бы произойти за это время, что значительно снизило бы цены на газ", - сказал Байден в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

По его мнению, высокая цена на газ в настоящее время обусловлена рядом факторов, некоторые из которых связаны с зарубежной добычей газа.

"Сейчас цена за галлон в большинстве мест около $3,30 (...) И это из-за того, что ОПЕК удерживает поставки. И поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать", - добавил он.

Теги: #сша #цены #газ #байден
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