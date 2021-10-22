ВВС Эфиопии разбомбили бывшую штаб-квартиру северного командования армии страны в городе Мекелле, которую использовали мятежники

Власти Эфиопии сообщили, что в четверг во вторую половину дня эфиопские ВВС нанесли удары по бывшей штаб-квартире северного командования армии страны в городе Мекелле - столице региона Тыграй, сообщает мониторная служба Би-би-си.

"ВВС Эфиопии нанесли бомбовый удар по расположению бывшей штаб-квартиры северного командования армии страны в городе Мекелле", - цитирует мониторная служба Би-би-си слова представителя пресс-службы правительства Эфиопии Легессе Тулу.

По его словам, боевики "Народного фронта освобождения Тыграя" использовали этот объект для военных целей.

Мониторная служба Би-би-си напоминает, что ВВС Эфиопии наносили удары по Мекелле и в период 18-20 октября.

"Народный фронт освобождения Тыграя", имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".