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19:13 20.10.2021

В "Голосе" считают ошибкой отставку министра экологии в преддверии Конференции ООН по климату

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В "Голосе" считают ошибкой отставку министра экологии в преддверии Конференции ООН по климату

В парламентской фракции "Голос" считают ошибочным решением отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов за несколько недель до Конференции ООН по изменению климата 2020 года (COP26), поскольку руководитель профильного ведомства является главой украинской делегации на мероприятии и играет ключевую роль в переговорах о получении помощи для реализации программ по сокращению выбросов парниковых газов и экологизации экономики.

"Министра по вопросам экологии снимают накануне крупнейшей мировой конференции в сфере экологии, по вопросам изменений климата COP26, которая пройдет в Глазго уже буквально через несколько недель, то есть с 31 октября по 12 ноября. Это очень неправильно, поскольку министр экологии является главой украинской делегации на этом мероприятии, где все страны мира будут отчитываться об выполнении своих обязательств согласно Парижскому соглашению по сокращению выбросов парниковых газов, имеющих влияние на процесс изменений климата. Украина также взяла на себя эти обстоятельства, и в этом году правительство приняло обновление по определяемым на национальном уровне вкладам по сокращению выбросов парниковых газов, и именно с этим обновленным ОНУВ Украина и едет на COP26", - сказала член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования, представитель фракции "Голос" Леся Василенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Она подчеркнула, что главная дискуссия на конференции будет заключаться в том, как Украина планирует сокращать выбросы парниковых газов и, соответственно, сможет приобщиться к борьбе с глобальным климатическим кризисом. "Следовательно, без главы координирующего ведомства - а это министры экологии абсолютно во всём мире - Украина собирается ехать на COP26 и что-то там доказывать. Несложно представить, что уровень серьезности восприятия нашей страны, нашей делегации в таком случае очень существенно подрывается", - отметила нардеп.

При этом Василенко пояснила, что участие в COP26 важно для Украины ещё и с учётом того, что все евроинтеграционные амбиции государства и связанные с ними процессы зависят в значительной степени от выполнения условий экологизации экономики. Она напомнила, что Европа на сегодня задекларировала "зелёный курс", в связи с чем весь климатический континент до 2050 года должен иметь нейтральные выбросы CO2 и других парниковых газов. Украина в этой программе также должна принимать участие. В случае же отказа, объяснила политик, по отношению к украинским товарам и услугам будут применяться "углеродные" налоги, что повлияет на экономические показатели внутри самой страны.

"Ещё важно, что именно на COP проходят дискуссии и обсуждения об источниках финансирования, о финансовой и технической помощи, на которые может рассчитывать государство с переходной экономикой, которым является Украина, для реализации программ по сокращению выбросов парниковых газов и экологизации экономики в целом. И министр экологии в этих переговорах играет ключевую роль", - уточнила Василенко.

"Поэтому отсутствие понимание того, когда будет назначен следующий министр экологии, - тот вопрос, который беспокоит больше всего. Как вообще могли на Банковой принять решение об увольнении профильного министра, не имея ему замены? Фактически ведомство и очень важная отрасль оставляют без руководителя, а это означает, что все программы, вся деятельность по обеспечению украинцев безопасной окружающей средой оказывается в подвешенном состоянии", - добавила она.

Как сообщалось, 19 октября, в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования на своем заседании 20 октября рассмотрел заявление Абрамовского и рекомендовал парламенту определяться с принятием решения по этому поводу путем голосования в сессионном зале.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, за отставку Абрамовского в парламенте будет достаточное количество голосов. Он также рассказал, что основной претензией к работе министра является крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что ведомство может возглавить председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа"). Позже стало известно, что депутатская фракция "Слуга народа" планирует обсудить кандидатов на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на своем заседании 1 ноября.

Верховная Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

Теги: #отставка #голос #минэкологии
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