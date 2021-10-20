События

17:58 20.10.2021

СБУ заблокировала контрабанду ртути в Евросоюз

1 мин читать
СБУ заблокировала контрабанду ртути в Евросоюз

Контрразведка Службы безопасности Украины заблокировала контрабанду металлической ртути, которая может применяться для массовых химических терактов, из Закарпатской области в Европейский Союз.

"Злоумышленников удалось разоблачить при попытке перевезти три килограмма ртути. "Курьером" оказался гражданин одной из европейских стран. По оперативной информации, он согласился на такую "услугу" за 5 тыс. евро. За рубежом на курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за 200 тыс. евро", - сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленника задержали на пункте пропуска "Малые Селменцы". Во время досмотра личных вещей правоохранители выявили у него скрытые емкости со ртутью.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают источники происхождения токсичного вещества, а также продавцов и заказчиков "товара".

Теги: #ртуть #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:39 16.10.2021
Зеленский поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет

Зеленский поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет

13:10 13.10.2021
Украинец осужден в Москве за попытку контрабанды комплектующих к МиГ-29 в ОАЭ

Украинец осужден в Москве за попытку контрабанды комплектующих к МиГ-29 в ОАЭ

17:08 05.10.2021
В Кривом Роге на улице выявили более 1 кг ртути - ГСЧС

В Кривом Роге на улице выявили более 1 кг ртути - ГСЧС

15:09 24.09.2021
В аэропорту "Борисполь" разоблачена схема перемещения техники Apple через границу под видом мусора - Госпогранслужба

В аэропорту "Борисполь" разоблачена схема перемещения техники Apple через границу под видом мусора - Госпогранслужба

14:16 05.09.2021
Украинец тайно вёз из Польши крупную партию гаджетов

Украинец тайно вёз из Польши крупную партию гаджетов

12:36 26.08.2021
Гражданин Украины пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавок для животных

Гражданин Украины пытался ввезти из РФ почти 3 кг наркотиков под видом биодобавок для животных

13:06 14.08.2021
Контрабандные диетические добавки на 1 млн грн пытались ввезти в Украину

Контрабандные диетические добавки на 1 млн грн пытались ввезти в Украину

17:52 12.08.2021
Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

18:01 07.08.2021
На Прикарпатье задержали самолет Ан-2, причастный к контрабанде

На Прикарпатье задержали самолет Ан-2, причастный к контрабанде

11:24 29.07.2021
ГБР продолжает спецоперацию по ликвидации канала контрабанды на киевской таможне

ГБР продолжает спецоперацию по ликвидации канала контрабанды на киевской таможне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

Столица вынуждена повышать тарифы на проезд из-за подорожания энергоносителей - КГГА

Сумская область с 23 октября станет "красной" зоной эпидопасности

У каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях Украины обнаружен золотистый стафилококк - Минздрав

Шмыгаль: Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране

ПОСЛЕДНЕЕ

Военнослужащие вскоре смогут получать цифровые сертификаты о вакцинации – Кузин

На Донбассе с полуночи было 8 обстрелов со стороны российских наемников, один украинский военный ранен

Саакашвили добрался до Грузии на судне, спрятавшись в прицепе с молочными продуктами - прокуратура

Столица вынуждена повышать тарифы на проезд из-за подорожания энергоносителей - КГГА

Зеленский в Каневе осмотрел достроенный "Шевченко HUB"

Профильный комитет рекомендовал Раде определиться с отставкой Абрамовского путем голосования

Саакашвили предъявляют обвинение в незаконном пересечении грузинской границы

Сумская область с 23 октября станет "красной" зоной эпидопасности

Германия не планирует закрывать границу с Польшей, несмотря на наплыв мигрантов - глава МВД ФРГ

Кличко: Киев на пороге "красной зоны", а 98% госпитализированных с коронавирусом - невакцинированные

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА