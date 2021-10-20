СБУ заблокировала контрабанду ртути в Евросоюз

Контрразведка Службы безопасности Украины заблокировала контрабанду металлической ртути, которая может применяться для массовых химических терактов, из Закарпатской области в Европейский Союз.

"Злоумышленников удалось разоблачить при попытке перевезти три килограмма ртути. "Курьером" оказался гражданин одной из европейских стран. По оперативной информации, он согласился на такую "услугу" за 5 тыс. евро. За рубежом на курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за 200 тыс. евро", - сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленника задержали на пункте пропуска "Малые Селменцы". Во время досмотра личных вещей правоохранители выявили у него скрытые емкости со ртутью.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают источники происхождения токсичного вещества, а также продавцов и заказчиков "товара".