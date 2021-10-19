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18:48 19.10.2021

ФБР проводит обыск в доме российского олигарха Дерипаски в США - СМИ

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ФБР проводит обыск в доме российского олигарха Дерипаски в США - СМИ

ФБР проводит обыск в доме российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя ФБР.

Представитель бюро заявил, что сотрудники ФБР работают в доме бизнесмена.

Телеканал отмечает, что вокруг дома Дерипаски на данный момент находятся несколько федеральных агентов, которые ограничивают доступ к зданию. Журналист NBC публикует в соцсетях кадры, на которых видно, как сотрудники ФБР стоят у входа в дом.

О причине обыска не сообщается.

Власти США аннулировали визу Дерипаски еще в 2006 году, за много лет до включения бизнесмена в "черный список" OFAC. Впрочем, он все же иногда приезжал в страну: так, в 2009 году Дерипаска смог дважды посетить США по разрешению на въезд, организованному ФБР, сообщала The Wall Street Journal. Тогда Дерипаска встречался в США с агентами ФБР в рамках продолжающегося расследования, сообщали газете источники в бюро, а представитель предпринимателя говорил, что целью поездок были бизнес-встречи.

Теги: #сша #фбр #дерипаска #обыски
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