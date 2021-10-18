В заседании фракции "Слуга народа" участвовал руководитель парламента Стефанчук - Гетманцев

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук участвовал в заседании фракции "Слуга народа", сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Стефанчук сейчас присутствует на заседании фракции", - сказал Гетманцев на брифинге вечером в понедельник в Киеве.

Он напомнил о намерении Стефанчука посетить заседания всех фракций парламента.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", фракция уже завершила заседание.