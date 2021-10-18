18 октября: Какой сегодня праздник

18 октября в мире отмечают День галстука, День конфет, мусульмане празднуют Мавлид ан-Наби — рождение Пророка Мухаммеда, лютеране - День памяти евангелиста Луки. В США отмечают День без бороды и День Аляски, которая в 1867 году стала американской, во Франции проводят Фестиваль каштана, а еще это Европейский день бумажного пакета.

В этот день, 54 года назад, ученые получили первые данные с поверхности Венеры, а перед этим впервые запустили в космос кошку. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

18 октября отмечается праздник всех неравнодушных к сладостям. Всемирный день конфет объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть любимую конфету, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства.

18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоёвывает всё больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.

Принято считать, что галстук вошёл в моду, благодаря французскому королю Людовику XIII. А тот позаимствовал изначально шейный платок у хорватских наемников. Их полк стоял тогда в Париже.

Также 18 октября проводят День без бороды и Международный день женского счастья (День женского счастья имеет три даты - 18 октября, 21 февраля и 11 июня). Дата, выпадающая на 18 октября, является международной, автором праздника стала в 2017 году Карин Рокинд. А сама дата призывает бороться с эпидемией депрессии среди женщин.

18 октября, отмечают Европейский день борьбы с торговлей людьми. День основан Европарламентом в 2007 году. Торговля людьми - серьезное преступление и грубое нарушение прав человека.

По оценкам Международной организации по миграции, более 260 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми, начиная с 1991 года. Только с января по июнь 2020 года МОМ в Украине идентифицировала свыше 800 пострадавших от торговли людьми и оказала им помощь. И если в начале 2000 годов преобладала торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, то сейчас лидирует трудовая.

В Америке продолжают отмечать забавные даты. Сегодня у них День без бороды.

"Кугурдоны" – так называются французские каштаны. Французы полюбили их еще в 11 веке и придумали сотни блюд с их добавлением. А потом еще и праздник специальный решили праздновать – Фестиваль каштанов, который проходит ежегодно в небольшом селении Маржу. Для его участников жарят до трех тонн кугурдонов, а еще предлагают желающим каштановые горячие блюда, салаты и десерты.

Каждый год в мире выбрасывается 9 млн. тонн пластикового мусора, а перерабатывают только 5%. Чтобы хоть немножко уменьшить эти цифры, а заодно повысить продажи своей продукции, ассоциацией ведущих европейских производителей крафт-бумаги был придуман Европейский день бумажного пакета.

Самая горячая планета Солнечной системы, где температура достигает 462 градусов, а давление в сотню раз превышает земное, там постоянно темно, идут кислотные дожди и бушуют ураганы. Сейчас о том, как там на Венере, известно практически все. А вот первые научные данные с поверхности Венеры ученые получили 18 октября 1967, когда высадили на планете космическую станцию "Венера-4".

В 1963 году французы запустили в космос обычную кошкую Чёрно-белая кошка Фелисетт является единственным представителем вида, чей полёт в космос достоверно подтверждён. Запуск кошки осуществил французский Учебный и научно-исследовательский центр авиационной медицины. Ракета-носитель Vеronique AG1 стартовала с космодрома Хаммагир и менее чем за 15 минут поднялась на высоту 160 км. Здесь произошло отделение капсулы с кошкой. Затем капсула на парашюте опустилась на землю, где была найдена поисковой командой.

В этот день:

1210 — Папа Римский Иннокентий III отлучает от церкви немецкого лидера Оттона IV.

1239 — Орды Батыя взяли Чернигов.

1356 — Землетрясение уничтожило швейцарский город Базель.

1386 — Открытие Университета Гейдельберга.

1596 — Подписано Брестскую унию, на которой провозглашено присоединение ряда епархий православной Киевской митрополии во главе с митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Михаилом Рогозой к Апостольской Столице в условиях подчиненности православных Папе Римскому.

1672 — Бучацкий мир Речи Посполитой и Османской империи. Речь Посполитая отказалась от претензий на Правобережную Украину.

1851 — В Лондоне впервые опубликован роман Германа Мелвилла "Моби Дик".

1918 — Во Львове на собрании украинских депутатов австрийской Государственного Совета и членов Палаты Бар, украинских членов галицкого и буковинского сеймов был образован Украинский Национальный Совет, который возглавил украинское национальное движение в Австро-Венгерской империи.

1918 — Провозглашена Чехословацкая Республика.

1927 — В Великобритании создана государственная радио- (впоследствии также телевизионная) компания BBC.

1955 — Запущена в действие Каховская ГЭС.

1991 — Азербайджан провозглашает независимость от СССР.

1995 — Украина вступила в Совет Европы.

Именины: Алексей, Демьян, Денис, Евдоким, Еремей, Матвей, Петр, Филипп, Александр, Гавриил, Григорий