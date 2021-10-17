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14:26 17.10.2021

Власти собираются со следующей недели снять в Мельбурне затяжной локдаун

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Власти собираются со следующей недели снять в Мельбурне затяжной локдаун

Во втором по численности населения городе Австралии Мельбурне на следующей неделе отменят режим строгого локдауна, который длился более 250 дней, сообщает издание The Guardian со ссылкой на премьера штата Виктория Дэниела Эндрюса.

"С 23:59 четверга больше не будет локдауна, не будет ограничений на выход из дома и комендантского часа", - приводит издание слова Эндрюса.

Таким образом, шестой по счету локдаун Мельбурна завершится на пять дней ранее, чем планировалось.

Основной причиной такого решения является активизация вакцинации от коронавируса жителей штата Виктория. Как ожидается, к 21 октября в штате полностью вакцинируют 70% населения старше 16 лет.

Жители Мельбурна, несмотря на отмену "локдауна", по-прежнему не смогут выезжать из своей агломерации в другие районы. Останется в силе и ряд других ограничений.

Власти штата отметили, что большее ослабление ограничений последует за тем, как показатель вакцинации населения достигнет 80%. Изначально ожидалось, что это произойдет 5 ноября. Однако, как отмечается, вероятно, данную цель по вакцинации будет достигнута ранее.

Как отмечают западные СМИ, локдауны в Мельбурне вводили с марта 2020 года. В общей сложности жители города пережили шесть локдаунов, которые в сумме продлились около девяти месяцев. Таким образом, Мельбурн побил рекорд по самому длительному в мире сохранению ограничений на выход жителей из дома.

Режим локдауна продолжит действовать в Австралийской столичной территории.

Всего в Австралии с начала пандемии коронавируса выявили свыше 143 тыс. заражений, более 1,5 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #мельбурн #локдаун #прекращение
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