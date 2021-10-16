События

01:28 16.10.2021

Саакашвили дал согласие на медицинский осмотр и принятие лекарств, сообщил врач экс-президента Грузии

1 мин читать
Саакашвили дал согласие на медицинский осмотр и принятие лекарств, сообщил врач экс-президента Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов на консилиум врачей, проведение тестов на состояние здоровья, принятие лекарств, сообщил журналистам личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, посетивший его вечером в пятницу в Руставской тюрьме.

"В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств", - сказал Кипшидзе.

Медик сообщил, что Саакашвили пьет воду и чай.

"Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет", - сказал врач.

По его словам, во вторник состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #состояние #врач
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 15.10.2021
Саакашвили не намерен прекращать голодовку в тюрьме, митинг оппозиции придал ему сил, сообщила Ясько

Саакашвили не намерен прекращать голодовку в тюрьме, митинг оппозиции придал ему сил, сообщила Ясько

05:07 15.10.2021
Кличко призвал грузинские власти освободить задержанного Саакашвили

Кличко призвал грузинские власти освободить задержанного Саакашвили

21:36 14.10.2021
Акция сторонников Саакашвили в Тбилиси завершилась мирно

Акция сторонников Саакашвили в Тбилиси завершилась мирно

11:26 14.10.2021
Группа врачей создана в Грузии для наблюдения за состоянием здоровья объявившего голодовку Саакашвили

Группа врачей создана в Грузии для наблюдения за состоянием здоровья объявившего голодовку Саакашвили

13:28 13.10.2021
Сторонники Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Украине

Сторонники Саакашвили пикетируют посольство Грузии в Украине

11:40 13.10.2021
Кулеба о задержании Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

Кулеба о задержании Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем

00:09 13.10.2021
Минюст Грузии просит создать группу врачей для наблюдения за здоровьем голодающего Саакашвили

Минюст Грузии просит создать группу врачей для наблюдения за здоровьем голодающего Саакашвили

19:00 11.10.2021
Саакашвили из тюрьмы грозит "вышвырнуть" из кабинета премьер-министра Грузии Гарибашвили

Саакашвили из тюрьмы грозит "вышвырнуть" из кабинета премьер-министра Грузии Гарибашвили

16:58 11.10.2021
Глава Минюста Грузии опровергает информацию о резком ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Глава Минюста Грузии опровергает информацию о резком ухудшении состояния здоровья Саакашвили

02:54 11.10.2021
Состояние Саакашвили нормальное, жизненные показатели в порядке - пенитенциарная служба Грузии

Состояние Саакашвили нормальное, жизненные показатели в порядке - пенитенциарная служба Грузии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилов: российская торговая сеть "Mere" больше не может работать на территории Украины

В СНБО приняли стратегию информационной безопасности Украины

СНБО ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму РФ на оккупированной части Донбасса и в Крыму

В СНБО утвердили стратегию биобезопасности и биозащиты Украины - Данилов

СНБО утвердил План обороны Украины – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поручил рассмотреть вопрос об увеличении тюремного срока для контрабандистов до 20 лет

Утвержденный СНБО план обороны Украины секретен, он будет реализован в случае войны - Данилов

Глава Пентагона встретится в Украине с президентом и министром обороны

Зеленский инициировал совещание по поводу усиления кадрового обеспечения на таможне

В приложении "Дия" будут доступны услуги для ветеранов

Социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" в ФРГ договорились ускорить отказ от угля и сокращать бюрократию

Данилов: российская торговая сеть "Mere" больше не может работать на территории Украины

Ничто не указывает на возможную смену министра обороны Украины в ближайшее время – пресс-секретарь президента

В СНБО приняли стратегию информационной безопасности Украины

СНБО ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму РФ на оккупированной части Донбасса и в Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА