Утвержденный СНБО план обороны Украины секретен, он будет реализован в случае войны - Данилов

Утвержденный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) план обороны Украины является секретным документов и будет реализован в случае войны, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

"Члены СНБО, естественно, видели этот документ. Он полностью секретный. Это не документ, который появился за день-два … Над планом (обороны – ИФ) работали 2 года по поручению президента Украины. Он является довольно фундаментальным документом … Но это (документ – ИФ) на время войны, потому он и имеет такое название – план обороны, - рассказал Данилов журналисту в перерыве программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

По его словам, в документе содержатся, в том числе, пункты о кибербезопасности и информационной безопасности.

Кроме того, в плане обороны предусмотрено полное взаимодействие всех органов центральной власти, местных властей, военных. Он также имеет отношение к применению закона о территориальной обороне.

"Все эти компоненты сведены в единую систему координат", - добавил он.

Как отметил секретарь СНБО, "по этому поводу будут обязательные большие военные учения по поручению президента Украины".

Как сообщалось, 15 октября во время очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны был утвержден план обороны Украины.