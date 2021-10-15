В оккупированном Крыму приговорили украинца Ширинга к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с незаконным решением т.н. "Верховного суда Крыма", действующим на оккупированном РФ полуострове, об осуждении гражданина Украины Константина Ширинга к 12 годам лишения свободы.

"15 апреля 2020 года Константин Ширинг был незаконно задержан на территории временно оккупированного Крыма. Российская оккупационная администрация по сфабрикованному уголовному делу обвинила его в "шпионской деятельности". Рассматриваем это дело как политически мотивированное. Кроме того, она является очередным примером злоупотребления Россией принудительным навязыванием гражданства РФ населению временно оккупированного Крыма", - говорится в распространенном в пятницу комментарии ведомства.

В МИД Украины требуют от РФ отменить решение "суда" и немедленного освободить Ширинга, а также всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

"Призываем международное сообщество осудить применение Россией практики системных политических репрессий против граждан Украины во временно оккупированном Крыму, усилить политико-дипломатическое давление на РФ, а также продолжить активно противодействовать нарушениям прав человека и международного гуманитарного права на полуострове, в том числе в рамках Крымской платформы", - резюмировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В пресс-службе т.н."Верховного суда Крыма" сообщили, что обвиняемый в шпионаже в пользу иностранной разведки (ст.276 Уголовного кодекса РФ) гражданин приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие гостайну. Фамилия фигуранта не сообщалась.

"Подсудимый признан виновным в том, что он передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении суда.

Как сообщил российскому "Интерфаксу" осведомленный источник, речь идет о члене украинской разведгруппы, задержанном весной 2020 года.

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ сообщал в апреле прошлого года, что в Крыму пресечена деятельность украинской разведывательно-диверсионной группы, в состав которой входила "военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы". Агентуру, как утверждали в российской спецслужбе, завербовал и курировал "начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсоне, полковник Олег Ахмедов".

По данным ФСБ РФ, "украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры" в России.

Как сообщалось в июне 2021 года, Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко, признавшую вину в госизмене, к 8 годам колонии с отсрочкой в два года до достижения ее ребенком, 2009 года рождения, 14-летнего возраста. Дело рассматривалось в особом порядке и в закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом "совершенно секретно".

Как писало российское издание "Коммерсант" в мае 2020 года, украинец Константин Ширинг жил с Татьяной Кузьменко. "По версии следствия, он вместе с сожительницей, российской военнослужащей из Феодосии, входил в действующую на полуострове группу, курируемую главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Господин Ширинг связь с украинской разведкой отрицает, утверждая, что его оговорила супруга, обвиняемая в измене родине за сбор информации о вооружении и численности личного состава зенитного ракетного полка", - говорилось в статье.