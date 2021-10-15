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08:40 15.10.2021

Нацгвардейцев перевооружают современными винтовками UAR-15

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Нацгвардейцев перевооружают современными винтовками UAR-15

Военнослужащих Национальной гвардии Украины перевооружают современными винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова, сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"Сейчас продолжается переоснащение воинских частей Нацгвардии новейшим стрелковым вооружением. Сегодня первый этап переоснащения уже выполнен. Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайпера вместо устаревших СВД (снайперски винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства. РПГ-7 уже заменено на PSRL-1 (РПГ-1) американского производства", - заявил заместитель директора департамента логистики главного управления Нацгвардии Сергей Гриценко.

Отмечается, что из числа бронированное техники, на вооружении уже стоят БТР-3 и БТР-4 украинского производства.

Гриценко уточнил, что переоснащение Нацгвардии осуществляется в согласовании со стандартами НАТО.

В планах Национальной гвардии - обеспечение новейшей техникой и оружием всех воинских частей оперативного назначения. 

Теги: #перевооружение #нацгвардия #украина
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