15 октября: Какой сегодня праздник

15 октября в мире с помощью Международного дня белой трости, напоминают обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. Еще сегодня Всемирный день мытья рук и международный день сельских женщин. В Бразилии – день учителя, а в Тунисе – день эвакуации. Фестиваль шоколада в итальянском Перудже, и "Свободная ярмарка" в Бремене. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Сегодня всемирное сообщество отмечает Международный день белой трости. Это не праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире поражены слепотой 36 миллионов человек, 1,3 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения.

Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук, который впервые прошел в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Тогда более 120 миллионов детей во всем мире вымыли руки с мылом в более чем 70 странах.

Как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе.

Также, 15 октября, отмечают Международный день сельских женщин. День призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд.

Ежегодно, начиная с 1985 года, в мире проводится месячник борьбы против рака молочной железы.Первоначальной целью этих мероприятий была популяризация маммографии, как одного из наиболее эффективных и информативных методов ранней диагностики рака молочной железы.

В 1993 году Всемирная организация здравоохранения учредила Всемирный День борьбы против рака молочной железы, отмечается 15 октября.

Цель проведения этого Дня – акцентирование внимания общественности на глобальных проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями молочных желез, повышение осведомлённости населения о подходах к профилактике, раннему выявлению и лечению.

Православная церковь 15 октября вспоминает мучеников Киприана, Феоктиста и Иустины, живших в IV веке и погибших за веру. Известно, что Киприан жил на территории Антиохии и учился языческой философии. В зрелом возрасте был посвящен в жрецы. Поговаривали, что он видел великого князя тьмы и нашел большую силу. В том же городе жила Иустина, которая приняла христианство и пыталась обратить в веру своих родственников. Там же жил и юноша по имени Аглаид, который пытался соблазнить Иустину и обратился к Киприану, зная о его способности и силе. Что бы ни делал Киприан, девушка оставалась непреклонной. Именно после этого и сам Киприан поверил в Христа, покаялся и принял крещение. После этого он сам стал проповедовать христианство, и многих людей обратил. Произошло даже так, что все капища оказались в запущенном состоянии, поскольку некому было приносить жертвы языческим богам.

Что касается Иустины, то она после этого стала игуменьей в одном из местных монастырей. Во время гонений, организованных в отношении христиан, Иустина и Киприан пострадали за свою веру и были казнены. Воин Феоктист, который был стражником императора, видя страдания мучеников, сам уверовал во Христа и объявил себя христианином, в результате чего также был казнен.

Также 15 октября в церкви почитают память блаженного Андрея. По преданию, с юных лет он полюбил храм Божий и Священные книги. Однажды в сонном видении блаженный увидел два войска. В одном были мужи в светлых одеждах, в другом – черные и страшные демоны. Ангел Божий, который держал в руке замечательные венцы, сказал Андрею, что венцы эти – не украшение земного мира, а небесное сокровище, которым Господь награждает Своих воинов, побеждающих черные полчища.

Приметы:

Сильный дождь– зима будет холодной.

Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.

Восточный или северный ветер – к холодной зиме.

Именины: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.