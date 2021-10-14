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14:32 14.10.2021

В Киеве проходит приуроченный Дню защитников и защитниц Украины "Марш Нации"

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В Киеве проходит приуроченный Дню защитников и защитниц Украины "Марш Нации"

В центре Киева проходит "Марш Нации", приуроченный празднику Покрова Пресвятой Богородицы и Дню защитников и защитниц Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 13.50 в парке имени Тараса Шевченко и на улице Владимирской у Красного корпуса КНУ им. Тараса Шевченко собралось более 4 тыс. человек.

В руках у участников Марша флаги Украины и красно-черные флаги, а также знамена с символикой "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Братства", "Сокола", "Движения ветеранов Киева" и ряда других националистических организаций, а также таблички с названиями городов.

"Мы требуем от власти навсегда отказаться от антигосударственных соглашений, законодательно запретить проведение выборов на временно оккупированных территориях до полного восстановления территориальной целостности Украины, прекратить преследование ветеранов pocсийско-укрaинской войны, освободить политзаключенных и наказать врагов Украины, приняв законопроект об ответственности за коллаборационизм, - говорится в заявлении организаторов акции.

В 14:05 колонна двинулась по центральным улицам города. Участники Марша продут от парка Шевченко через Бессарабскую площадь, улицу Крещатик к Майдану Независимости.

Параллельно, с "Маршем Нации" по тому же маршруту проходит "Марш славы УПА", организованный "Правым сектором".

На пути следования Марши сопровождают сотрудники Полиции диалога.

Как сообщает полиция Киева, в четверг полицейские вместе с военнослужащими Нацгвардии проводят усиленное патрулирование в центре Киева с целью недопущения нарушений общественного порядка и карантина.

Накануне полиция сообщила, что в Украине 14 октября пройдут мероприятия по случаю Дня защитника и защитницы Украины, 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии, Дня Казачества, а также религиозного праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Теги: #защитники #марш
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