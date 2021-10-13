Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет

Российские наемники на Донбассе с начала среды три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Шум враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении в Facebook.

В районе Катериновки противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.