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18:37 13.10.2021

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет

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Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет

Российские наемники на Донбассе с начала среды три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Шум враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении в Facebook.

В районе Катериновки противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Теги: #оос #ситуация
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