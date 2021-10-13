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18:01 13.10.2021

Суд отказал Кабмину в открытии кассации на решение о прекращении кредитных обязательств НЗФ перед ПриватБанком

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Суд отказал Кабмину в открытии кассации на решение о прекращении кредитных обязательств НЗФ перед ПриватБанком

Верховный суд отказал Кабинету министров в открытии кассационной жалобы на решения судов предыдущих инстанций о признании прекращенными обязательств АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) перед ПриватБанком (Киев) по одному из кредитных договоров перед банком на сумму $30 млн.

Согласно реестру судебных решений, Верховный суд отказал в открытии кассации в связи с тем, что Кабмин не является стороной по делу и, соответственно, не принимал участия в рассмотрении дела, потому может подать кассационную жалобу только после пересмотра дела по его апелляционной жалобе.

Кроме того, суд отметил, что в материалах кассационной жалобы Кабмина имеются существенные недостатки, в частности, в ней отсутствуют доказательства в подтверждение уплаты судебного сбора за подачу кассации и доказательства направления кассационной жалобы другим участникам дела.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 22 января 2021 года признал прекращенными все обязательства НЗФ.

Верховный суд 5 октября 2021 года перенес рассмотрение кассации ПриватБанка на решения о прекращении кредитных обязательств НЗФ на $30 млн для ознакомления с кассацией Кабмина.

ПриватБанк подал в Канцлерский суд штата Делавэр (США) иск, в котором указывает на нарушение НЗФ своих договорных обязательств по кредитному договору, в том числе в части использования кредитных средств на цели, противоречащие условиям выдачи, то есть не для финансирования текущей деятельности предприятия.

Помимо этого, в "американском" иске, согласно тексту определения суда, утверждается, что НЗФ причастен к отмыванию средств и противоправной рециркуляции кредитов, которое предусматривало, в частности, погашение задолженности по кредитному договору за счет средств по другим кредитным договорам.

НЗФ, в свою очередь, указывает, что поскольку любые обязательства между ним и ПриватБанком, обусловленные кредитным договором, были прекращены путем исполнения, у банка отсутствуют какие-либо основания для непризнания права истца на прекращение обязательства.

ПриватБанк отмечал, что его обращение в американский суд не привело к непризнанию, нарушению или оспариванию прав НЗФ. Соответственно, у последнего отсутствуют какие-либо предпосылки и основания обращаться с исковым заявлением о признании прекращенными обязательств по кредитному договору. Однако Хозсуд Киева встал на сторону истца.

Теги: #кассация #приватбанк #кабмин
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