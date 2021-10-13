ВАКС избрал меру пресечения экс-чиновнику Одесского горсовета - залог в 8 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему главе депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета меру пресечения в виде залога более чем в 8 млн грн.

"13 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал экс-главе депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета мера пресечения в виде залога в размере 8 001 750 грн", - сообщает пресс-служба ВАКС на своем сайте.

На подозреваемого суд возложил ряд процессуальных обязанностей: прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суда; не отлучаться из населенного пункта без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; воздерживаться от посещения любых помещений, принадлежащих или используемых определенными в постановлении судьи обществами; сдать на хранение детективам свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины, кроме паспорта гражданина Украины.

Подозреваемый не позднее япьти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязан внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем и предоставить следователю, прокурору, суду документ, это подтверждающий.

Срок действия обязанностей - до 12 декабря 2021 года.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение, помимо мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского горсовета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику. По ее словам, указанные лица причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

При этом ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн по делу о подозрении в причастности к махинациям с землей.