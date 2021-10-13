Украина настроена решительно реагировать на любые проявления антисемитизма - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина настроена решительно реагировать на любые проявления антисемитизма, ксенофобии, нетерпимости и не допускать распространения преступлений на почве ненависти.

"Бабий Яр - один из самых тяжелых воспоминаний о Холокосте. Эта трагедия является вечным напоминанием о необходимости проведения совместных, решительных превентивных усилий по предотвращению возрождения тоталитарных идеологий, проявлений нетерпимости на этнической почве", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам выступления на Международном форуме по вопросам памяти Холокоста и борьбы с антисемитизмом в Мальмё (Швеция) в среду.

Премьер-министр добавил, что Украина стала первой страной на постсоветском пространстве, которая еще в 90-е годы включила тему Холокоста в качестве обязательного для изучения учащимися всех школ страны в соответствии с рекомендациями Совета Европы.

"Эффективность просветительской работы государства и общественных организаций демонстрирует опрос PewResearchCenter, в котором Украина определяется страной с наименьшим показателем распространенности антисемитских настроений в Восточной Европе", - отметил Шмыгаль.