НБУ запустил виртуальный тур по Музею денег
Национальный банк Украины (НБУ) запустил виртуальный тур по Музею денег НБУ для повышения его пропускной способности, сообщила глава департамента коммуникаций Нацбанка Галина Калачова.
"Сейчас из-за адаптивного карантина мы можем проводить группы до 10 человек, но благодаря виртуальному 3D туру мы сможем проводить до 50 человек, а если включить индивидуальный режим просмотра, возможен охват до 35 тыс. лиц", – сказала она в ходе презентации виртуального тура по Музею денег в среду.
По словам директора Музея денег Дениса Толочко, посещение музея возможно самостоятельно или по предварительной записи с гидом. Он добавил, что туры доступны на украинском и английском языках.
"Коллекция нашего музея состоит из 3,5 тыс. экспонатов и 180 из них переведены в 3D формат, что позволяет более детально рассмотреть каждый экспонат", – отметил Толочко.
Как сообщалось, НБУ в 2004 году открыл Музей денег, в котором в том числе представлены банкноты и монеты различных стран мира (как действующие, так и вышедшие из обращения), а также домонетные формы денег.