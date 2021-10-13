Национальный банк Украины (НБУ) запустил виртуальный тур по Музею денег НБУ для повышения его пропускной способности, сообщила глава департамента коммуникаций Нацбанка Галина Калачова.

"Сейчас из-за адаптивного карантина мы можем проводить группы до 10 человек, но благодаря виртуальному 3D туру мы сможем проводить до 50 человек, а если включить индивидуальный режим просмотра, возможен охват до 35 тыс. лиц", – сказала она в ходе презентации виртуального тура по Музею денег в среду.

По словам директора Музея денег Дениса Толочко, посещение музея возможно самостоятельно или по предварительной записи с гидом. Он добавил, что туры доступны на украинском и английском языках.

"Коллекция нашего музея состоит из 3,5 тыс. экспонатов и 180 из них переведены в 3D формат, что позволяет более детально рассмотреть каждый экспонат", – отметил Толочко.

Как сообщалось, НБУ в 2004 году открыл Музей денег, в котором в том числе представлены банкноты и монеты различных стран мира (как действующие, так и вышедшие из обращения), а также домонетные формы денег.