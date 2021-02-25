Партия "Голос" намерена до конца марта объехать с туром Украину – Рудик

Политическая партия "Голос" в рамках тура-презентации своего национального плана намерена до конца марта посетить населенные пункты в разных частях Украины, сообщила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" лидер политсилы, народный депутат Кира Рудик.

"Часть нашей стратегии на 2021 год – это работа на местах. Две недели назад в рамках всеукраинского тура-презентации национального плана "Голоса" мы посетили западную Украину. А с 22 по 27 февраля мы будем курсировать по южной Украине. Мы заезжаем в города, села, районные центры… Общаемся с людьми о том, как они видят национальный план "Голоса" и разрабатываем программы для местных депутатов, которые будут касаться образования, энергоэффективности и IT. Тур продлится до конца марта", – сообщила Рудик.

Также, по ее словам, в рамках данного тура команда "Голоса" планирует большую поездку на восток Украины, где баллотируется их кандидат по 50-му округу на довыборы в Верховную Раду – Юлия Гакова.

"Есть еще часть западной Украины, в которую мы не доехали, – это Ивано-Франковская и Тернопольская области. Но из-за вспышки коронавируса сейчас рекомендуют воздержаться от собраний, поэтому мы вернемся туда, как только ситуация стабилизируется", – добавила политик.



Полная версия интервью с председателем партии "Голос", народным депутатом Кирой Рудик будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина"