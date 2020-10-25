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08:28 25.10.2020

В Литве проходит второй тур парламентских выборов

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Вильнюс. 25 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - В воскресенье в Литве проходит второй тур парламентских выборов, на котором в сейм будут избраны 68 представителей, сообщает агентство BNS.

Голосование на избирательных участках начинается в 7 часов утра и завершится в 20 часов местного времени. Избирателей призывают приходить на голосование в масках, приносить свою ручку, тем, у кого нет защитных и пишущих средств, их выдадут на месте.

Глава Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьёшайтите прогнозирует, что результаты выборов будут ясны около полуночи.

"Мы надеемся, что результаты выборов будут значительно раньше, поскольку будет лишь один бюллетень, более простой подсчет, не будет многомандатного бюллетеня, рейтингования, поэтому, похоже, что к полуночи уже можем получить результаты выборов", - сказала Матьёшайтите агентству BNS.

Второй тур выборов проходит в 68 одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в сейм по партийным спискам.

Сейм нового созыва обычно собирается на свое первое заседание в середине ноября.

Теги: #выборы #литва #парламент #тур
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