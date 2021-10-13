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14:14 13.10.2021

Глава Ривненской ОГА раскритиковал решение местного горисполкома о повышении тарифов на тепло на 46%

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Глава Ривненской ОГА раскритиковал решение местного горисполкома о повышении тарифов на тепло на 46%

Глава Ривненской облгосадминистрации (ОГА) Виталий Коваль подверг критике решение Ривненского горисполкома и городского голову Александра Третьяка за повышение тарифов на теплоснабжение почти в 1,5 раза.

"Стоимость тепла и горячей воды в новом отопительном сезоне для ривненчан возрастет более чем на 46%. Соответствующее решение вчера было принято на заседании Ривненского горисполкома. Такое позорное для общества решение было принято вразрез и в нарушение государственной политики, позиции президента Украины Владимира Зеленского, обязанностей городского головы по отношению к своим избирателям", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Глава ОГА напомнил, что подписанный центральной, местными властями и НАК "Нафтогаз Украины" меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне предусматривает сохранение действующих тарифов на грядущий отопительный сезон.

В то же время, по его словам, городской голова областного центра не подписал документ.

"Для поддержки и стабильного прохождения отопительного сезона в тех громадах, которые подписали меморандум, правительство предусмотрело направление в 2022 году дополнительно в местные бюджеты 4% налога на доходы физических лиц, а также государственных субвенций. Для Ривного - это дополнительные 54 млн грн от НДФЛ! Могли бы быть", - отметил он.

Коваль добавил, что как депутат горсовета он будет инициировать вопрос не вводить в действие решение исполкома о применении поднятых тарифов на теплоснабжение для населения на отопительный сезон 2021/22 годов.

Теги: #теплоснабжение #ривненская_область #тарифы
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