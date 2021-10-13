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13:12 13.10.2021

Токио отмечает самую низкую с прошлого года заболеваемость COVID-19

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Токио отмечает самую низкую с прошлого года заболеваемость COVID-19

В Токио фиксируют наиболее низкую с лета прошлого года заболеваемость коронавирусом COVID-19, сообщает в среду издание The Guardian.

По данным The Guardian, на этой неделе, спустя почти две недели после отмены режима ЧС, введенного в связи с пандемией COVID-19, число новых заражений в Токио и в целом по всей Японии продолжает падать. Так, в минувший понедельник суточный прирост случаев коронавируса в Токио составил 49, что является самым низким показателем с июня прошлого года.

В свою очередь газета The Mainichi со ссылкой на официальные данные сообщает, что уже пятый день подряд суточный прирост заражений в японской столице составляет менее 100 случаев. Согласно информации токийской администрации, за последние 24 часа в Токио выявили 72 заражения коронавирусом. Накануне этот показатель составил 77.

Газета отмечает, что за сентябрь в Токио выявили более 31,8 тыс. случаев COVID-19. Между тем за август общее число случаев коронавируса в Токио составило более 125,6 тыс., то есть за среднесуточный прирост в конце лета составлял порядка 4 тыс.

Всего в Токио с начала пандемии выявили более 376,9 тыс. заражений коронавирусом. Таким образом, столичная префектура занимает первое место по заражаемости среди 47 японских префектур.

Режим ЧС в Японии действовал на протяжении более шести месяцев. На данный момент он действует в 19 префектурах страны из 47.

За весь период пандемии в Японии выявили более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 17,9 тыс. случаев смерти среди инфицированных.

Теги: #covid_19 #токио
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