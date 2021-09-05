Спорт

10:34 05.09.2021

Украина заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио, получив 98 медалей

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Украина заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио, получив 98 медалей

Сборная Украины завершила выступления на летней Паралимпиаде-2020 в Токио (Япония), получив 98 медалей. Украинцы участвовали в 15 видах спорта, сообщает Суспильне.

Как сообщается, всего за 12 дней в Токио разыграны 539 комплектов наград на подиум поднимались спортсмены из 86 разных стран мира. Это не рекордное количество разыгранных медалей (в Сиднее было 550 комплектов наград), но рекордное количество стран завершили Паралимпиаду с медалями.

Сборная Украины за время выступлений в Токио получила 98 медалей - 24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых. Украинцы выступали в 15 видах спорта, в 10 из них смогли получить награды.

Больше всего медалей Украина получила в категории плавание - 43 медали (14+18+11), а на втором месте легкая атлетика - 24 (6+15+3). В то же время в стрельбе украинцы разделили первое место с Китаем по количеству медалей - шесть.

По общему количеству наград Украина замкнула топ-5 и показала второй лучший результат. А вот в медальном зачете Украина закончила выступление на шестом месте, получив 24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых медалей.

Кроме Украины, в топ-10 медального зачета Паралимпиады-2020 вошли Китай (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медали), Великобритания (41 золотая, 38 серебряных и 45 бронзовых), США (37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовая), ПКР (36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых), Нидерланды (25 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых), Бразилия (20 золотых, 20 серебряных и 30 бронзовых), Австралия (21 золотых, 29 серебряных и 36 бронзовых), Италия (14 золотых, 29 серебряных и 36 бронзовых) и Азербайджан (14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых медалей.

Для сборной Украины - это вторая самая результативная Паралимпиада по количеству медалей, но впервые с 2004 года украинская сборная выпала из топ-4 медального зачета. Последний раз именно на шестом месте украинцы финишировали в Афинах в 2004 году.

В Токио 2020 Украина установила рекорд по серебряным медалям и повторила результат Пекина и Афин по количеству золотых наград.

23 украинских атлета получили больше одной награды за все время. Лидерами по количеству завоеванных медалей стали пловцы, а Максим Крипак даже одержал победу в "личном медальном зачете", получив 7 медалей. Также шесть медалей у Андрея Трусова, 5 медалей у Елизаветы Мерешко, 3 медали у Дениса Остапченко.

Теги: #паралимпиада #украина #токио #завершение
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