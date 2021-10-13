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10:21 13.10.2021

Львов введет новые ограничения в связи с увеличением случаев заболевания COVID-19

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Львов введет новые ограничения в связи с увеличением случаев заболевания COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о новых ограничениях в городе в связи с ростом случаев заболевания COVID-19.

"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей… Ситуация выглядит хуже, чем была в прошлом году в это время. Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", - сообщил Садовый в своем Telegram-канале в среду.

За сутки во Львове госпитализировано 103 человека.

Как сообщалось, Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об усилении карантинных ограничений в городе с 18 октября.

Теги: #львов #covid_19 #ограничения
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