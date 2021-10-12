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18:47 12.10.2021

В Киеве работают 57 мобильных бригад для вакцинации от COVID-19 – КГГА

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В Киеве работают 57 мобильных бригад для вакцинации от COVID-19 – КГГА

В Киеве в настоящее время работают 57 мобильных бригад, которые выезжают для вакцинации населения от COVID-19.

"На сегодня работают 57 мобильных бригад, созданные для выезда на предприятия, в коллективы", - сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы Анну Старостенко.

По информации КГГА, кроме того, в настоящее время в торговых центрах Киева уже работают 22 пункта вакцинации.

"Еще 117 пунктов вакцинации работают на базе лечебных учреждений города. Кроме того, действует также центр массовой вакцинации в МВЦ и 21 мини-центр вакцинации", - сообщила Старостенко.

Вместе с тем она констатировала рост заболеваемости COVID-19 в столице. В частности, в настоящее время заполняемость коек в ковидных больницах составляет 44,6%.

Теги: #киев #вакцинация #кгга #коронавирус
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