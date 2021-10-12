Всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для успеха Украины – заявление саммита Украина-ЕС

Всестороннее и последовательное внедрение судебной реформы остается жизненно важным для укрепления стабильности Украины и ее будущего успеха, говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина-ЕС во вторник.

"… принятие изменений в законы "О Высшем совете правосудия" и "О судоустройстве и статусе судей" имеет решающее значение для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Мы подчеркнули необходимость скорейшего внедрения этих реформ и реформы Конституционного суда", – отмечается, в частности, в заявлении.

В нем также подчеркнута необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами.

Помимо того ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизация"), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам Украины на этом направлении.

"ЕС подтвердил свою постоянную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией. Украина подтвердила свою приверженность ратификации Римского статута, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации", – указывается в заявлении.