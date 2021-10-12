Италия принимает во вторник саммит G20 по Афганистану

В Италии во вторник состоится специальный саммит лидеров стран G20 по Афганистану.

Саммит созван по инициативе председательствующей в "двадцатке" Италии.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства Италии, указывается, что встреча на высшем уровне начнется в режиме видеоконференции в 13:00. По итогам встречи председатель совета министров Италии Марио Драги проведет пресс-конференцию.

По сообщению западных СМИ, предполагается, что в ходе встречи в верхах будет поднят вопрос о гуманитарных нуждах страны, будет обсуждаться тема доступа граждан Афганистана к базовым услугам и источникам жизнеобеспечения. Кроме того, в повестку включены темы безопасности, борьбы с терроризмом, миграции и права человека.

Президент США Джо Байден 31 августа объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

На фоне вывода иностранных сил из Афганистана боевики группировки "Талибан" взяли под контроль всю территорию страны, а президент Ашраф Гани и его окружение бежали. Гани заявил, что этим поступком стремился избежать кровопролития.

Позднее талибы объявили состав своего правительства. Они пообещали, что оно будет инклюзивным, но в итоге среди свыше 30 членов кабмина представителями этнических меньшинств оказались лишь три министра.

За то время, что талибы держат под контролем власть в Афганистане, в стране не прекратились теракты и нападения на религиозные и этнические меньшинства. На прошлой неделе в результате атаки террориста-смертника погибли свыше 120 мусульман-шиитов, являющихся меньшинством в суннитском Афганистане.

В международном сообществе не спешат делать выводы о том, как талибы будут управлять страной. Однако Пакистан призывает "дать время" "Талибану" и продолжать оказание финансовой помощи Афганистану.

На минувших выходных состоялись первые за это время переговоры представителей США и талибов в Катаре. Талибы заявили, что считают переговоры успешными.