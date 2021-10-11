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17:43 11.10.2021

Суд отправил главу правления "Укрэксимбанка" Мецгера под ночной домашний арест

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Суд отправил главу правления "Укрэксимбанка" Мецгера под ночной домашний арест

Голосеевский райсуд Киева избрал главе правления государственного Укрэксимбанка (Киев) Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец агентству "Интерфакс-Украина". 

"Уже двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. В отношении одного из фигурантов - лицо, которое отвечает за информационную политику - ночной домашний арест с 21 часа до 6 утра и одному из руководителей банка - с 22 часов до 6 утра", - отметила она.

Уточняется, что ночной домашний арест суд избран главе правления банка Евгению Мецгеру и директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову.

По словам Максимец, суд также избрал меру пресечения третьему подозреваемому, который отвечает за безопасность банка, в виде личного обязательства.

Она отметила, что двум первым лицам инкриминируется препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Третьему подозреваемому, помимо ст. 171, инкриминируется совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений (ч. 1 ст. 126 УК Украины).

Как сообщило ранее Радио "Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Позже Мецгер извинился за нападение на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

Теги: #укрэксимбанк #домашний_арест #мецгер
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