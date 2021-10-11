Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 84% учителей - Шкарлет

Почти 84% учителей Украины уже получили минимум одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Сегодня, по обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 получили почти 84% педагогов", - написал Шкарлет в своем Телеграм-канале.

По его словам, самый высокий показатель демонстрирует Николаевская область, где одной и двумя дозами уже привито более 98% учителей. Харьковская область достигла показателя в почти 91%, Луганская - 90%, Донецкая - 89,6%.

Министр также отметил, что динамика вакцинации педагогов по всем областям является положительной, и только шесть областей пока не достигли отметки в 80%: Херсонская (73% вакцинированных педагогов), Ровенская (74,3%); Волынская (76%), Ивано-Франковская (77,8%), Одесская (78,3%), Львовская (79%).

"Относительно дистанционной формы обучения. По состоянию на 1 октября из-за отсутствия достаточного количества вакцинированных работников почти 15% украинских школ работали в он-лайн режиме. Сегодня таких осталось 7%. И большинство из них находятся буквально на пороге восстановления очного учебного процесса", - написал Шкарлет.