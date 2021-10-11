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14:09 11.10.2021

Американцы Кард, Ангрист и Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2021 год

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Американцы Кард, Ангрист и Имбенс стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2021 год

Американцы Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс в понедельник стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2021 года, объявили в понедельник в Нобелевском комитете в Стокгольме.

В частности, Карду премия присуждена за "эмпирический вклад в экономику труда". В свою очередь Ангрист и Имбенс разделили между собой премию за "методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

В Нобелевском комитете пояснили, что Кард в ходе экспериментов в естественных условиях проанализировал воздействие рынка труда на минимальную заработную плату, иммиграцию и образование.

Между тем Ангрист и Имбенс в 90-х годах XX века разрешили методологическую проблему с интерпретацией выводов о воздействии каких-либо изменений: ученые смогли показать, "насколько точные выводы по поводу причинно-следственных связей можно сделать в ходе экспериментов в естественных условиях".

Таким образом, уточнили в Нобелевском комитете, все лауреаты премии по экономике "представили новое видение рынка труда, а также продемонстрировали, какие выводы о причинно-следственных связях можно сделать на основании экспериментов в естественных условиях".

"Исследования Карда о ключевых вопросах для общества, а также методологический вклад Ангриста и Имбенса показали, что такие эксперименты являются богатым источником знаний. Их исследование существенно улучшило нашу способность отвечать на ключевые вопросы о причинно-следственных связях, что принесло большую пользу обществу", - заявил председатель комитета экономической премии Нобеля Петер Фредрикссон.

Канадско-американский экономист Дэвид Кард родился в 1956 году в городе Гуэлфе канадской провинции Онтарио. Он является также доктором философии, профессором Калифорнийского университета в Беркли и членом Национальной академии наук США.

Американский экономист Джошуа Ангрист родился в 1960 году в Колумбусе (штат США Огайо). Является профессором экономики кафедры имени Форда Массачусетского технологического института. С 2011 года также является содиректором Школы эффективности и снижения неравенства при экономическом факультете Массачусетского технологического института.

Гвидо Имбенс родился в городе Эйндховен в Нидерландах в 1963 году. С 2012 года является профессором Стэнфордского университета. Он также специалист по эконометрике, является членом эконометрического общества, американской академии наук и искусств, а также Нидерландской академии наук.

Теги: #нобелевская_премия #экономика
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