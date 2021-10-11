НБУ перенес работу банковской системы с 15 на 23 октября из-за Дня защитников и защитниц Украины

Национальный банк Украины (НБУ) перенес работу банковской системы с 15 на 23 октября в связи с Днем защитников и защитниц Украины, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.

Согласно сообщению, межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) в период с 14 по 17 октября будут осуществляться по дате банковского дня 18 октября.

Указывается, что 15 октября банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня банка.

НБУ добавил, что банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов, а также организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Как сообщалось, в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины рабочий день с пятницы 15 октября переносится на субботу 23 октября, выходными днями будут 14-17 октября.