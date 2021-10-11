События

11:27 11.10.2021

НБУ перенес работу банковской системы с 15 на 23 октября из-за Дня защитников и защитниц Украины

1 мин читать
НБУ перенес работу банковской системы с 15 на 23 октября из-за Дня защитников и защитниц Украины

Национальный банк Украины (НБУ) перенес работу банковской системы с 15 на 23 октября в связи с Днем защитников и защитниц Украины, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.

Согласно сообщению, межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) в период с 14 по 17 октября будут осуществляться по дате банковского дня 18 октября.

Указывается, что 15 октября банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня банка.

НБУ добавил, что банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов, а также организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Как сообщалось, в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины рабочий день с пятницы 15 октября переносится на субботу 23 октября, выходными днями будут 14-17 октября.

Теги: #перенос #нбу #праздник #дни
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 09.10.2021
"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины

"Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины

23:37 08.10.2021
Заседание суда по делу избрания меры пресечения Труханову и его заместителю перенесли на 11 октября

Заседание суда по делу избрания меры пресечения Труханову и его заместителю перенесли на 11 октября

18:49 07.10.2021
НБУ оценивает объем "серой" экономики до 30% ВВП и накопления "под подушкой" после 2010г в $30-35 млрд – глава НБУ

НБУ оценивает объем "серой" экономики до 30% ВВП и накопления "под подушкой" после 2010г в $30-35 млрд – глава НБУ

19:00 06.10.2021
НБУ направил запрос в набсовет Укрэксимбанка для получения информации о нападении на журналистов "Схем"

НБУ направил запрос в набсовет Укрэксимбанка для получения информации о нападении на журналистов "Схем"

12:23 01.10.2021
НБУ выпустит памятную монету "Иван Поддубный"

НБУ выпустит памятную монету "Иван Поддубный"

11:57 01.10.2021
Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе - НБУ

Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе - НБУ

11:40 28.09.2021
НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

15:53 27.09.2021
"ФинОм" обратился к НБУ с инициативой предоставить небанковским финучреждениям право на операции по безналичному обмену валют

"ФинОм" обратился к НБУ с инициативой предоставить небанковским финучреждениям право на операции по безналичному обмену валют

20:31 24.09.2021
Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

12:00 21.09.2021
Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

В Гааге начинаются слушания по захвату украинских судов у Керченского пролива

В Украине за сутки зафиксировано 8 832 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровели 2 053 человека, 207 умерло – Минздрав

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

ПОСЛЕДНЕЕ

Пакистан приостановил авиасообщение с Афганистаном

Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

В Полтавской области в результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса и водитель

SkyUp планирует до конца 2021 года перевезти около 3 млн пассажиров

Собственник МЖК "Пивденный" Куценко найден повешенным в Мелитополе

В Гааге начинаются слушания по захвату украинских судов у Керченского пролива

Гендиректор производителя детских игрушек Hasbro временно покинул пост из-за болезни

Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,8 млн

Россия и Китай получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению - Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА