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08:35 11.10.2021

В Латвии вступает в силу чрезвычайное положение в целях борьбы с распространением коронавируса

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В Латвии вступает в силу чрезвычайное положение в целях борьбы с распространением коронавируса

В Латвии сроком на три месяца введено чрезвычайное положение, предусматривающее ряд ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Отныне люди, не переболевшие и не привитые от COVID-19, смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости, они лишены возможности посещать супермаркеты. Будет сокращено время работы магазинов.
Кроме того, принято решение ввести ограничения для привитых, например на мероприятиях в "зеленом", то есть безопасном режиме введут дополнительные эпидемиологические требования - нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию. Также планируется ввести ограничения на количество участников на определенных мероприятиях.
В выходные и праздничные дни в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины и аптеки.
Предприятия и организации как государственного, так и частного сектора переводятся на удаленный режим работы. Школы в условиях чрезвычайного положения продолжат работать очно, но маски должны носить все учащиеся, а количество занятий будет значительно сокращено.
Внеучебные мероприятия, такие как экскурсии и посещение музеев, во время чрезвычайного положения запрещены. Культурные мероприятия будут проводиться с меньшим количеством посетителей - 60% вместимости.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что цель введения чрезвычайного положения - значительно повысить охват вакцинацией, введя значительно более строгие ограничения для непривитых.
Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая из-за количества непривитых граждан, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах стремительно растет количество пациентов с COVID-19, что ограничивает их возможности оказывать полностью другие услуги.
По данным агентства BNS, в Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 784,1 случая на 100 000 населения. До этого самый высокий кумулятивный показатель в стране наблюдался только во время пика предыдущей зимней волны COVID-19 в январе, когда он составлял более 600 случаев в период с 30 декабря по 23 января, а в отдельные дни приближался к 700.
Чрезвычайное положение в Латвии из пандемии коронавируса ранее объявлялось уже дважды.

Теги: #латвия #коронавирус #чп
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