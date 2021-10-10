Зеленский стал на рельсы Антимайдана и пытается скрыть свои преступления - Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил всех, кто выступил против "титушек", устроивших ранее акцию под его домом, и провел параллели с Майданом и Антимайданом.

"Петр Порошенко поблагодарил общественных активистов, ветеранов войны против российской агрессии, всех неравнодушных, кто выступил против проплаченных властью "титушок", – говорится в сообщении на сайте политсилы в воскресенье вечером.

Порошенко подчеркнул, что команда Зеленского за 2,5 года "встала на рельсы Антимайдана и пытается отвлечь внимание общества от своих преступлений".

Пятый президент сравнил действия проплаченых участников акции под его домом в Козине с действиями участников Антимайдана.

"Параллели очень легко провести. Майдан - и Антимайдан. Люди, которые вышли не за деньги - за идею, за Украину, за свое будущее, за Европу, и они точно обречены на победу. И те, кто там прятались под кустами, развлекались водкой и делали все то же, что они в 2004-2005, 2013 и 2014 годах делали в Киеве на Антимайдане", - отметил Порошенко.

"Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года Зеленский стал на рельсы Антимайдана. Весь этот его хлам, который он набрал из команды Януковича, устроил у себя", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".