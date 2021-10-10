События

18:28 10.10.2021

Немногим более ста человек требовали у здания парламента Грузии освобождения Саакашвили из заключения

1 мин читать
Немногим более ста человек требовали у здания парламента Грузии освобождения Саакашвили из заключения

Акция с требованием освобождения из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и назначения досрочных парламентских выборов состоялась в воскресенье перед зданием парламента в Тбилиси.

Организатор акции, лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, создавшая движение за освобождение из заключения Саакашвили, в котором, по ее словам, объединились более ста тысяч граждан, обращаясь к собравшимся, заявила, что власти незаконно удерживают в заключении экс-президента, и что "народ обязательно его освободит".

Она обвинила Россию в причастности к преследованию Саакашвили. "Эти коррумпированные власти (Грузии) полностью контролируются Россией. Задержание нашего президента произошло также по требованию Кремля", - заявила Чарквиани.

Под надзором полиции в акции участвовали немногим более ста человек.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Теги: #грузия #освобождение #саакашвили #акция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:55 10.10.2021
Саакашвили продолжает голодовку в грузинской тюрьме, заявляет о намерении бороться до конца

Саакашвили продолжает голодовку в грузинской тюрьме, заявляет о намерении бороться до конца

17:25 10.10.2021
В Грузии предъявлены обвинения трем задержанным по факту обрушения жилого дома в Батуми

В Грузии предъявлены обвинения трем задержанным по факту обрушения жилого дома в Батуми

08:52 10.10.2021
В Украине освободили осужденных военных, которых помиловал президент

В Украине освободили осужденных военных, которых помиловал президент

05:01 10.10.2021
На Обуховщине 60 работников полиции привлечены к обеспечению порядка во время митинга

На Обуховщине 60 работников полиции привлечены к обеспечению порядка во время митинга

22:12 09.10.2021
Оппозиционное ЕНД анонсировало акцию в Тбилиси 14 октября с требованием освобождения Саакашвили

Оппозиционное ЕНД анонсировало акцию в Тбилиси 14 октября с требованием освобождения Саакашвили

12:23 09.10.2021
День траура объявлен 11 октября в Грузии в память погибших в Батуми

День траура объявлен 11 октября в Грузии в память погибших в Батуми

09:59 09.10.2021
Саакашвили считает себя пленником властей Грузии

Саакашвили считает себя пленником властей Грузии

17:55 08.10.2021
Голодовка не ухудшила здоровье Саакашвили, заявляют в тюремном ведомстве

Голодовка не ухудшила здоровье Саакашвили, заявляют в тюремном ведомстве

20:09 07.10.2021
У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац - чиновник

У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац - чиновник

19:20 07.10.2021
Саакашвили из тюрьмы призывает своих сторонников к акциям протеста

Саакашвили из тюрьмы призывает своих сторонников к акциям протеста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину прибыл груз технической помощи от США– Минобороны

Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

В России упал самолет с парашютистами, перед аварией пилоты сообщили об отказе левого двигателя

В основных сферах торговли с ЕС Украина на 70-80% соответствует европейским стандартам - Стефанишина

Из всех госпитализированных украинцев из-за COVID-19 в сентябре - 97,1% невакцинированных

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция составила админпротокол на одного из участников акции протеста под домом Порошенко

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили условия перемирия – штаб ООС

В Украину прибыл груз технической помощи от США– Минобороны

Похороны нардепа Полякова состоятся в Чернигове в понедельник – нардеп Скороход

Госпитализированного президента Чехии поместили в отделение интенсивной терапии

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" 15 октября стартует к национальной космической станции

Массовая акция в поддержку экс-генпрокурора Молдавии Стояногло, помещенного под домашний арест, прошла в Кишиневе

Президента Чехии Земана доставили в больницу

Шмыгаль: Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд

В Иране заявляют, что располагают более чем 120 кг обогащенного на 20% урана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА