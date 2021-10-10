Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили условия перемирия – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток, 10 октября, 2 раза нарушили условия режима прекращения огня, обстреляв позиции украинской армии из минометов и применив беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в воскресенье.

"С начала текущих суток выявлено 2 нарушения со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Вблизи Мирного враждебные вооруженные формирования вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - подчеркивают в штабе ООС.