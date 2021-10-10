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09:12 10.10.2021

За сутки в Украине привито более 66 тыс. человек

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За сутки в Украине привито более 66 тыс. человек

За минувшие сутки субботы, 9 октября, в Украине привито 66 053 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"66 053 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 9 октября 2021. Одну дозу получили 34 183 человека, полностью, иммунизированы – 31 870 человек", – указано в сообщении утром в воскресенье.

Отмечается, что в течение суток работало 552 мобильные бригады, 2 032 пункта прививки, 378 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 529 596 человек, из них получили одну дозу – 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 13 644 843 прививки", – подчеркнули в ведомстве.

Теги: #вакцинация #коронавирус
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