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04:05 10.10.2021

Херсонская область вскоре может перейти в "красную" зону - Ляшко

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Херсонская область вскоре может перейти в "красную" зону - Ляшко

Херсонская область в скором времени может перейти к "красному" уровню эпидопасности, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе своего рабочего визита в область в субботу.

"Ключевая вещь, которую увидел в одной больнице, - полностью занято реанимационное отделение, но ни одного вакцинированного среди пациентов нет. Сейчас мы имеем эффективный способ предотвратить тяжелое или среднее течение болезни - вакцинация. Нужно понимать, что риск заболеть значительно страшнее, чем возможные побочные эффекты после вакцинации, которые в большинстве случаев проходят через сутки. Антивакцинаторские взгляды очень быстро меняются, когда дело доходит до аппаратов ИВЛ ", - цитирует главу Минздрава пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

Отмечается, что его визит связан со значительным распространение COVID-19 в области.

Однако Ляшко отметил, что окончательную точку в вопросе перехода в "красную" зону должна поставить Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ориентировочно ее планируют собрать 12 - 13 октября.

Также на Херсонщине министр посетил несколько учреждений здравоохранения области, а также центров массовой вакцинации.

Ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону эпидемиологической опасности.

Теги: #херсонская_область #ковид #распространение
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