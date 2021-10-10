Apple завезла в Украину первую официальную партию Iphone

В аэропорт "Борисполь" 9 октября прибыла первая официальная партия продукции Apple – более 8 тыс. смартфонов Iphone 13, сообщила Государственная таможенная служба страны на своей странице в Фейсбуке.

"Всего в Украину прибыло более 8 тыс. смартфонов линейки Iphone 13 с заявленной стоимостью более $ 7,5 млн. Государственная таможенная служба Украины начала таможенное оформление товара", - указано в посте.

Ранее сообщалось, что 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине. Также Apple завезет всю линейку своих товаров и откроет сервис по обслуживанию своей продукции.