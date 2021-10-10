События

02:06 10.10.2021

Apple завезла в Украину первую официальную партию Iphone

1 мин читать
Apple завезла в Украину первую официальную партию Iphone

В аэропорт "Борисполь" 9 октября прибыла первая официальная партия продукции Apple – более 8 тыс. смартфонов Iphone 13, сообщила Государственная таможенная служба страны на своей странице в Фейсбуке.

"Всего в Украину прибыло более 8 тыс. смартфонов линейки Iphone 13 с заявленной стоимостью более $ 7,5 млн. Государственная таможенная служба Украины начала таможенное оформление товара", - указано в посте.

Ранее сообщалось, что 30 июня компания Apple открыла официальный офис в Украине. Также Apple завезет всю линейку своих товаров и откроет сервис по обслуживанию своей продукции.

Теги: #iphone_13 #apple
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 02.10.2021
На границе с Польшей у жителя Львовской области изъяли техники Apple на 1,5 млн грн – таможня

На границе с Польшей у жителя Львовской области изъяли техники Apple на 1,5 млн грн – таможня

19:44 23.09.2021
В ЕС собираются ввести единый стандарт для зарядных кабелей, Apple считает такое решение необоснованным

В ЕС собираются ввести единый стандарт для зарядных кабелей, Apple считает такое решение необоснованным

09:17 15.09.2021
Apple представила новый iPhone 13

Apple представила новый iPhone 13

21:57 14.09.2021
АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple

АЛЛО: цены на iPhone 13 в Украине и итоги презентации новинок от Apple

18:48 13.09.2021
Apple информирует о временном сбое в своем магазине приложений

Apple информирует о временном сбое в своем магазине приложений

01:11 08.09.2021
Apple может представить новый iPhone 14 сентября

Apple может представить новый iPhone 14 сентября

18:45 03.09.2021
Apple откладывает выход обновления iPhone для распознавания контента с детской порнографией

Apple откладывает выход обновления iPhone для распознавания контента с детской порнографией

22:07 02.09.2021
Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране, заявил Зеленский на встрече с гендиректором компании

Украина заинтересована в расширении присутствия "Applе" в стране, заявил Зеленский на встрече с гендиректором компании

09:43 05.07.2021
Испания начала антимонопольное расследование в отношении Amazon и Apple

Испания начала антимонопольное расследование в отношении Amazon и Apple

16:53 30.06.2021
Apple официально открыла офис в Украине

Apple официально открыла офис в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курц решил уйти с поста канцлера Австрии

Смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона – нардеп Янченко

Зеленский: конкурсная комиссия по САП должна выполнить свой долг, как положено

Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до восьми

Саакашвили считает себя пленником властей Грузии

ПОСЛЕДНЕЕ

Акции протеста против "санитарных паспортов" прошли во Франции и в Италии

Чешская оппозиция опережает центристов на парламентских выборах

На трассе Киев - Одесса грузовик столкнулся с рейсовым автобусом: два человека погибло, шестеро травмировано

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, есть двое погибших - СМИ

Оппозиционное ЕНД анонсировало акцию в Тбилиси 14 октября с требованием освобождения Саакашвили

Курц решил уйти с поста канцлера Австрии

Кличко: От стабильности в Украинском государстве зависит и стабильность всей Европы

Центристы лидируют на парламентских выборах в Чехии

Сообщение о минировании "ковидных" больниц и супермаркета в Харькове не подтвердилось - полиция

Новую попытку запуска корабля Starliner могут предпринять в 2022 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА