События

17:14 08.10.2021

В Польше горел автобус, везший украинцев на родину, пострадавших нет

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Все 29 пассажиров и оба водителя были успешно эвакуированы из автобуса, следовавшего из Слупска (Польша) в Тернополь и загоревшегося в г.Томашув-Любельский (Польша).

Как сообщается на сайте польской радиостанции RMF24, пожар случился в среду поздно вечером, перед полуночью. "Во время движения по улице Замойской в Томашув-Любельском автобус загорелся. Перед тем как огонь распространился, все находившиеся в салоне были эвакуированы. Это граждане Украины: 2 водителя и 29 пассажиров… Ни с кем ничего не случилось", - говорится в сообщении.

Причиной возгорания стала блокировка и нагрев тормозной системы. На видео с места события видно, что к моменту прибытия спасателей автобус горел в районе переднего моста, языки пламени вырывались из колесной арки автобуса. В издании отмечают, что прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

 

Теги: #дтп #польша #украинцы
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