Правоохранители рассматривают несколько версий смерти Полякова: хроническое заболевание и отравление

Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иван Выговский сообщил, что правоохранители рассматривают несколько версий смерти народного депутата смерти Антона Полякова.

"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти. А также отравление неизвестным веществом: как самостоятельно, так и неизвестным лицом", – заявил Выговский на брифинге в Киеве в пятницу.

Он отметил, что сейчас у правоохранителей уже есть предварительное врачебное заключение о смерти, которое было сделано после проведения вскрытия нардепа.

"Согласно нему (заключению о смерти – ИФ), причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острое ишемическое заболевание сердца. Назначена судебно-медицинская экспертиза трупа и судебно-токсикологическая экспертиза… с целью обнаружения токсичных, ядовитых, наркотических, психотропных и медицинских веществ", - подчеркнул правоохранитель.

Утром в пятницу Отдел коммуникации полиции Киева, сообщил, что 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".