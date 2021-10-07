Сильное землетрясение произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6 произошло в акватории Тихого океана в 7 км на юго-запад от города Тогане в префектуре Тиба на острове Хонсю (Япония), сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений в эпицентре зафиксированное землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По данным американских сейсмологов, эпицентр находился примерно в 150 м от берега в акватории Токийского залива в 24 км западнее Тогане.