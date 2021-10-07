Кличко представил концепцию транспортной и парковочной политики Киева

Лидер политической партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко в четверг презентовал концепцию транспортной и парковочной политики города, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, в данный момент продолжается работа над первой очередью системы перехватывающих паркингов в столице - 12 площадок для почти 3,5 тысячи авто. 5 таких паркингов уже работают.

"Мы создаем перехватывающие паркинги, чтобы люди пользовались общественным транспортом. Уже идет работа над первой очередью - 12 паркингов на почти 3,5 тысячи авто. Прежде всего, мы обустраиваем их на въездах в город. Уже работают 5 таких паркингов: на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, на проспекте Глушкова, на Сырце", - отметил столичный мэр.

Он уточнил, что город ищет и "поощряет" инвесторов для строительства паркингов. Также разрабатываются проекты на паркинги на ул. Владимирской, на Владимирском проезде, Европейской площади и возле Александровской больницы.

"На возведение последнего уже идет инвестиционный конкурс", - уточнил Кличко.

Он отметил, что город продолжит строительство паркингов - подземных и многоуровневых наземных.

"Построили подземный паркинг возле Велотрека. Сегодня там все паркоместа заняты и днем, и ночью. Многоуровневым паркингом у Зоопарка на 435 паркомест в выходные пользуются около 1000 автомобилей в день. Напротив, вместе с бизнесом, мы обустроили еще большую удобную открытую парковку. Таким образом, мы освободили улицу Зоологическую, где нельзя было проехать, и полосу общественного транспорта на проспекте Победы. Также, у парков и зон отдыха, которые мы капитально ремонтируем, мы обустраиваем парковки для посетителей. А строительство многоуровневых и подземных паркингов - это тот опыт, который мы планируем воплотить во всем городе", - заявил городской голова.

Он отметил, что в рамках концепции транспортной и парковочной политики города также планируют обустроить еще 50 километров полос общественного транспорта с параметрами, которые сделают невозможным движение автомобилей в этих зонах, установить кондиционеры в салонах общественного транспорта, обязать предоставлять подробную информацию о перевозчике и водителе с его фото в салоне, обеспечить электронное и печатное табло с расписанием движения транспорта на каждой остановке Киева (максимальная погрешность в расписании движения транспорта - 2 минуты), а также обустроить в столице еще 100 километров велодорожек.