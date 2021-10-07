События

17:21 07.10.2021

Кличко представил концепцию транспортной и парковочной политики Киева

2 мин читать
Кличко представил концепцию транспортной и парковочной политики Киева

Лидер политической партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко в четверг презентовал концепцию транспортной и парковочной политики города, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам Кличко, в данный момент продолжается работа над первой очередью системы перехватывающих паркингов в столице - 12 площадок для почти 3,5 тысячи авто. 5 таких паркингов уже работают.

"Мы создаем перехватывающие паркинги, чтобы люди пользовались общественным транспортом. Уже идет работа над первой очередью - 12 паркингов на почти 3,5 тысячи авто. Прежде всего, мы обустраиваем их на въездах в город. Уже работают 5 таких паркингов: на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, на проспекте Глушкова, на Сырце", - отметил столичный мэр.

Он уточнил, что город ищет и "поощряет" инвесторов для строительства паркингов. Также разрабатываются проекты на паркинги на ул. Владимирской, на Владимирском проезде, Европейской площади и возле Александровской больницы.

"На возведение последнего уже идет инвестиционный конкурс", - уточнил Кличко.

Он отметил, что город продолжит строительство паркингов - подземных и многоуровневых наземных.

"Построили подземный паркинг возле Велотрека. Сегодня там все паркоместа заняты и днем, и ночью. Многоуровневым паркингом у Зоопарка на 435 паркомест в выходные пользуются около 1000 автомобилей в день. Напротив, вместе с бизнесом, мы обустроили еще большую удобную открытую парковку. Таким образом, мы освободили улицу Зоологическую, где нельзя было проехать, и полосу общественного транспорта на проспекте Победы. Также, у парков и зон отдыха, которые мы капитально ремонтируем, мы обустраиваем парковки для посетителей. А строительство многоуровневых и подземных паркингов - это тот опыт, который мы планируем воплотить во всем городе", - заявил городской голова.

Он отметил, что в рамках концепции транспортной и парковочной политики города также планируют обустроить еще 50 километров полос общественного транспорта с параметрами, которые сделают невозможным движение автомобилей в этих зонах, установить кондиционеры в салонах общественного транспорта, обязать предоставлять подробную информацию о перевозчике и водителе с его фото в салоне, обеспечить электронное и печатное табло с расписанием движения транспорта на каждой остановке Киева (максимальная погрешность в расписании движения транспорта - 2 минуты), а также обустроить в столице еще 100 километров велодорожек.

Теги: #транспорт #кличко #концепция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:32 07.10.2021
Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

13:32 07.10.2021
Кличко призвал ГБР не заниматься пиаром и дезинформацией, а показать приговоры суда

Кличко призвал ГБР не заниматься пиаром и дезинформацией, а показать приговоры суда

12:25 07.10.2021
Следующим на увольнение может стать Кличко, не исключает Разумков

Следующим на увольнение может стать Кличко, не исключает Разумков

09:22 07.10.2021
"Укрзализныця" планирует в 2022 г. заказать еще 100 пасвагонов и до 2026 г. уйти от эксплуатации вагонов старше 28 лет

"Укрзализныця" планирует в 2022 г. заказать еще 100 пасвагонов и до 2026 г. уйти от эксплуатации вагонов старше 28 лет

06:01 07.10.2021
В Киеве 7 октября возможны изменения в маршрутах общественного транспорта

В Киеве 7 октября возможны изменения в маршрутах общественного транспорта

14:04 06.10.2021
В Харькове построят ангарный комплекс для техобслуживания самолетов

В Харькове построят ангарный комплекс для техобслуживания самолетов

17:21 04.10.2021
Wizz Air возобновляет рейсы Киев - Катовице, Киев - Неаполь и Одесса - Абу-Даби

Wizz Air возобновляет рейсы Киев - Катовице, Киев - Неаполь и Одесса - Абу-Даби

21:05 02.10.2021
Кличко: В столице постепенно внедряются требования, озвученные в субботу днем участниками "Марша за Киев"

Кличко: В столице постепенно внедряются требования, озвученные в субботу днем участниками "Марша за Киев"

06:18 02.10.2021
В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

В Киеве ограничат движение транспорта из-за полумарафона, который пройдет 2-3 октября

15:52 01.10.2021
Wizz Air с 16 декабря запускает рейсы из Киева в Стокгольм

Wizz Air с 16 декабря запускает рейсы из Киева в Стокгольм

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна

В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера

У "Слуг народа" нет оснований и возможности лишить меня депутатского мандата - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦРУ создает подразделение по борьбе с угрозами со стороны Китая

Верховный суд рассмотрит апелляцию Зеленского на решение о признании противоправным его указа об отмене назначения Тупицкого судьей КС

Вакцинация добралась до Антарктиды

Сильное землетрясение произошло в Японии

Адвокаты Януковича считают решение ВАКС об аресте по делу о завладении "Межигорьем" незаконным

Прокуратура Киева проводит обыски в филиале "Укрзализныци"

Одесские пограничники обнаружили у гражданина Японии шпионское оборудование

"Слуга народа" пока не определилась, будет ли инициировать сложение Разумковым мандата – Арахамия

Зампомощника госсекретаря США Данниган находится с визитом в Украине

Корниенко останется главой партии "Слуга народа" в случае назначения первым вице-спикером - Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА