События

16:21 07.10.2021

Зампомощника госсекретаря США Данниган находится с визитом в Украине

1 мин читать
Зампомощника госсекретаря США Данниган находится с визитом в Украине

Новоназначенный заместитель помощника государственного секретаря Робин Данниган, ответственная за Центральную и Восточную Европу, находится с визитом в Украине, сообщило посольство США.

"Во время своего первого визита в Украину новоназначенный заместитель помощника государственного секретаря Робин Данниган, ответственная за Центральную и Восточную Европу, занималась всем спектром американо-украинских вопросов на встречах с правительством, гражданским обществом и СМИ", - говорится в сообщении посольства США в Украине на Facebook в четверг.

Отмечается, что на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником она подтвердила поддержку США безопасности Украины в то время как она проводит исторические реформы.

"Затем она почтила память более 13 тыс. украинцев, убитых на Востоке из-за агрессии России, и подчеркнула на своих встречах, что США будут продолжать поддерживать украинское гражданское общество, верховенство права и антикоррупционные институции", - указали в посольстве.

Теги: #сша #украина #данниган
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 07.10.2021
Кулеба: Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе

Кулеба: Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе

14:58 07.10.2021
Десятое заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией пройдет в начале 2022 года - Кулеба

Десятое заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией пройдет в начале 2022 года - Кулеба

14:50 07.10.2021
Генсек НАТО уверен, что на саммите в Мадриде союзники подтвердят поддержку Украине и Грузии, а также решение об их будущем членстве в Альянсе

Генсек НАТО уверен, что на саммите в Мадриде союзники подтвердят поддержку Украине и Грузии, а также решение об их будущем членстве в Альянсе

13:47 07.10.2021
Правоохранители Украины и США разоблачили мошенников, похитивших $7,5 млн у иностранцев

Правоохранители Украины и США разоблачили мошенников, похитивших $7,5 млн у иностранцев

07:20 07.10.2021
Российские хакеры, подозреваемые в кибератаке на SolarWinds, пытались взломать правительственные сети США и Европы, утверждает CNN

Российские хакеры, подозреваемые в кибератаке на SolarWinds, пытались взломать правительственные сети США и Европы, утверждает CNN

06:51 07.10.2021
США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B

США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B

05:07 07.10.2021
Байден и Си Цзиньпин до конца года проведут переговоры в виртуальном формате

Байден и Си Цзиньпин до конца года проведут переговоры в виртуальном формате

20:30 06.10.2021
Блинкен: Будем помнить трагедию Бабьего Яра и действовать,чтобы она не повторилась

Блинкен: Будем помнить трагедию Бабьего Яра и действовать,чтобы она не повторилась

10:51 06.10.2021
Франция может предоставить Украине еще EUR 1 млрд инвестиций в "Большое строительство"

Франция может предоставить Украине еще EUR 1 млрд инвестиций в "Большое строительство"

09:48 06.10.2021
США располагают 3750 ядерными боеголовками - Госдеп

США располагают 3750 ядерными боеголовками - Госдеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна

В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера

У "Слуг народа" нет оснований и возможности лишить меня депутатского мандата - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко представил концепцию транспортной и парковочной политики Киева

Прокуратура Киева проводит обыски в филиале "Укрзализныци"

Одесские пограничники обнаружили у гражданина Японии шпионское оборудование

"Слуга народа" пока не определилась, будет ли инициировать сложение Разумковым мандата – Арахамия

Киев будет максимально отодвигать ограничения работы общественного транспорта в случае локдауна

Корниенко останется главой партии "Слуга народа" в случае назначения первым вице-спикером - Арахамия

С каждым депутатом фракции, не поддержавшим отставку Разумкова, будет разговор - Арахамия

Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Армения за 9 мес. приняла 15 тыс. украинских туристов - советник министра экономики

Нардепы Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры на должность спикера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА