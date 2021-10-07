События

15:28 07.10.2021

Армения за 9 мес. приняла 15 тыс. украинских туристов - советник министра экономики

2 мин читать
Армения за 9 мес. приняла 15 тыс. украинских туристов - советник министра экономики

Армения в январе-сентябре 2021 года приняла 15 тыс. украинских туристов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" советник министра экономики страны Альфред Кочарян в кулуарах роуд-шоу, организованного комитетом туризма Минэкономики Армении и Государственным агентством развития туризма Украины.

"Мы отмечаем постепенное восстановление туристического потока. За весь 2019 год Армению посетило около 36 тыс. украинских туристов, за три квартала 2021-го уже 15 тыс.", - сказал Кочарян.

По его словам, сейчас обе страны связывают авиарейсами три компании – МАУ, Sky Up и Bees airline. "Рейсы из Еревана в Одессу и Киев. На одесских рейсах больше армян, как и на рейсах МАУ в Киев. На остальных рейсах из Киева больше украинских туристов", - сказал Кочарян.

По его словам, Армения заинтересована в восстановлении авиарейсов из украинских городов-миллионников – Харькова, Львова, Днепра. "Авиакомпании в переговорах подтверждают свою готовность открывать рейсы", - добавил Кочарян.

Он также отметил, что в последние годы много внимания уделяется созданию новых туристических продуктов. "Культурный туризм мы усиливаем трендовыми направлениями: экотуризм, гастротуризм, экстремальный туризм и пр. К примеру, мы создали 150 пешеходных маршрутов, оборудованных по современным стандартам плюс инклюзивность", - сказал Кочарян, отметив, что маршруты составляют от 3-4 км до 30-40 км, в том числе транскавказские, часть пути которых проходит по соседним странам.

В целом туристический поток в Армению делится на две категории – диаспора и международные туристы. "Туристы из диаспоры проводят у нас в среднем 20 дней, остальные неделю. Бюджет на недельный отдых среднеевропейский – 1 тыс. долларов плюс дорога", - отметил Кочарян.

Чиновник убежден в росте турпотока между Арменией и Украиной в ближайшие годы.

Теги: #украинцы #туристы #армения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:33 04.10.2021
Премьер Армении заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана

Премьер Армении заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана

09:26 29.09.2021
Львов ожидает до 1,5 млн туристов до конца года

Львов ожидает до 1,5 млн туристов до конца года

12:56 28.09.2021
Почти треть украинцев владеет польским языком – исследование

Почти треть украинцев владеет польским языком – исследование

12:45 28.09.2021
Почти половина украинцев посещают Польшу с целью трудоустройства – исследование

Почти половина украинцев посещают Польшу с целью трудоустройства – исследование

12:17 24.09.2021
Рада намерена признать депортированными украинцев, принудительно переселённых из Польши в 1944-1951 годах

Рада намерена признать депортированными украинцев, принудительно переселённых из Польши в 1944-1951 годах

10:52 22.09.2021
Зеленский предложил ввести двойное гражданство украинцам за рубежом, кроме проживающих на территории недружественных государств

Зеленский предложил ввести двойное гражданство украинцам за рубежом, кроме проживающих на территории недружественных государств

23:40 17.09.2021
Швейцария будет требовать у невакцинированных при въезде отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Швейцария будет требовать у невакцинированных при въезде отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

20:05 17.09.2021
Суд в Армении запретил экс-президенту Кочаряну поехать в РФ

Суд в Армении запретил экс-президенту Кочаряну поехать в РФ

08:40 17.09.2021
Азербайджан подаст встречный иск в суде ООН на Армению, обвиняет Ереван в систематической расовой дискриминации азербайджанцев

Азербайджан подаст встречный иск в суде ООН на Армению, обвиняет Ереван в систематической расовой дискриминации азербайджанцев

04:46 17.09.2021
Армения подала в суд ООН на Азербайджан, обвинив Баку в расовой дискриминации армян

Армения подала в суд ООН на Азербайджан, обвинив Баку в расовой дискриминации армян

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна

В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера

У "Слуг народа" нет оснований и возможности лишить меня депутатского мандата - Разумков

Рада отозвала Разумкова с должности спикера

ПОСЛЕДНЕЕ

Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Кулеба: Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе

Десятое заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией пройдет в начале 2022 года - Кулеба

Генсек НАТО уверен, что на саммите в Мадриде союзники подтвердят поддержку Украине и Грузии, а также решение об их будущем членстве в Альянсе

Нардепы Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры на должность спикера

Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна

ВАКС заочно арестовал Януковича по делу о завладении "Межигорьем"

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй призвал Саакашвили прекратить голодовку

Правоохранители Украины и США разоблачили мошенников, похитивших $7,5 млн у иностранцев

Кличко призвал ГБР не заниматься пиаром и дезинформацией, а показать приговоры суда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА