Армения за 9 мес. приняла 15 тыс. украинских туристов - советник министра экономики

Армения в январе-сентябре 2021 года приняла 15 тыс. украинских туристов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" советник министра экономики страны Альфред Кочарян в кулуарах роуд-шоу, организованного комитетом туризма Минэкономики Армении и Государственным агентством развития туризма Украины.

"Мы отмечаем постепенное восстановление туристического потока. За весь 2019 год Армению посетило около 36 тыс. украинских туристов, за три квартала 2021-го уже 15 тыс.", - сказал Кочарян.

По его словам, сейчас обе страны связывают авиарейсами три компании – МАУ, Sky Up и Bees airline. "Рейсы из Еревана в Одессу и Киев. На одесских рейсах больше армян, как и на рейсах МАУ в Киев. На остальных рейсах из Киева больше украинских туристов", - сказал Кочарян.

По его словам, Армения заинтересована в восстановлении авиарейсов из украинских городов-миллионников – Харькова, Львова, Днепра. "Авиакомпании в переговорах подтверждают свою готовность открывать рейсы", - добавил Кочарян.

Он также отметил, что в последние годы много внимания уделяется созданию новых туристических продуктов. "Культурный туризм мы усиливаем трендовыми направлениями: экотуризм, гастротуризм, экстремальный туризм и пр. К примеру, мы создали 150 пешеходных маршрутов, оборудованных по современным стандартам плюс инклюзивность", - сказал Кочарян, отметив, что маршруты составляют от 3-4 км до 30-40 км, в том числе транскавказские, часть пути которых проходит по соседним странам.

В целом туристический поток в Армению делится на две категории – диаспора и международные туристы. "Туристы из диаспоры проводят у нас в среднем 20 дней, остальные неделю. Бюджет на недельный отдых среднеевропейский – 1 тыс. долларов плюс дорога", - отметил Кочарян.

Чиновник убежден в росте турпотока между Арменией и Украиной в ближайшие годы.