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14:50 07.10.2021

Генсек НАТО уверен, что на саммите в Мадриде союзники подтвердят поддержку Украине и Грузии, а также решение об их будущем членстве в Альянсе

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Генсек НАТО уверен, что на саммите в Мадриде союзники подтвердят поддержку Украине и Грузии, а также решение об их будущем членстве в Альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что на предстоящем саммите Альянса, который пройдет в следующем году в Мадриде, союзники подтвердят свою неизменную поддержку странам-аспирантам Украине и Грузии, а также принятые ранее решения в отношении их членства в организации.

"Сейчас несколько рановато прогнозировать, какие решения лидеры примут на саммите в следующем году, но я уверен, что союзники продолжат поддерживать решения, которые были приняты ранее. Это о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета наших близких партнеров Грузии и Украины. Мы также поддерживаем решения, когда речь идет о стремлении присоединиться к НАТО. Мы будем продолжать практическую и политическую поддержку с тем, чтобы они могли продолжать продвигаться на пути евроатлантической интеграции", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в четверг в Брюсселе, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина» в отношении ожиданий для Украины и Грузии на предстоящей встрече лидеров стран-членов альянса.

При этом он приветствовал тот факт, что союзники по НАТО не только в рамках организации, но и на двусторонней основе "предоставляют поддержку и, таким образом, помогают как Украине, так и Грузии".

Столтенберг напомнил, что несколько недель назад в Нью-Йорке на полях генассамблеи ООН встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество и партнерство с Украиной и Грузией. Это (укрепление партнерства – ИФ) также будет предметом обсуждения в ходе подготовки предстоящего саммита в Мадриде", - добавил он.

По словам генсека НАТО, дата саммита будет обнародована в ближайшее время.

Теги: #грузия #столтенберг #украина #нато
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