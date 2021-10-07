События

12:11 07.10.2021

У "Слуг народа" нет оснований и возможности лишить меня депутатского мандата - Разумков

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У "Слуг народа" нет оснований и возможности лишить меня депутатского мандата - Разумков

Внефракционный депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что у партии "Слуга народа" нет оснований и возможности лишить его депутатского мандата.

"Если мы говорим о нормах закона, то таких оснований и возможностей у партии "Слуга народа" нет", - сказал он журналистам на пресс-конференции в четверг после его отзыва с должности спикера парламента.

В то же время, он с сожалением отметил, что на данный момент не все происходит по закону.

По мнению Разумкова, Верховная Рада убрала предохранитель в отношении того, что спикер никогда не становится президентом Украины.

"Президентские выборы ещё же не начались. Но раньше все что говорили? Что с (должности - ИФ) председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. Дальше посмотрим", - сказал Разумков на брифинге, отвечая на вопрос о наличии у него президентских амбиций.

"На пенсию я точно не собираюсь. Здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперед", - заверил депутат.

Теги: #планы #разумков
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